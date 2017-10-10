Президент Республики Арцах принял группу прибывших из города Фрезно врачей

Президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян 10 октября принял группу прибывших из города Фрезно врачей, которые на благотворительной основе осуществляют медицинское обслуживание граждан республики.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента НКР, был обсужден ряд вопросов, касающихся перспектив взаимодействия в сфере здравоохранения.

Президент с удовлетворением отметил, что визиты врачей из Фрезно в Арцах уже стали традицией, подчеркнув, что сотрудничество с американскими врачами оказывает положительное влияние на предоставление медицинских услуг в стране.

Во встрече приняли участие министр здравоохранения НКР Карине Атаян, почетный консул Республики Армения во Фрезно Перч Абгарян, другие должностные лица.