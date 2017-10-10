Министр обороны Армении принял начальника Объединенного штаба ОДКБ
Министр обороны Армении Виген Саркисян принял 10 октября начальника Объединенного штаба ОДКБ, генерал-полковника Анатолия Сидорова.
Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МО Армении, Сидоров доложил министру о прошедших 5-7 октября в Армении совместных тактико-специальных учениях сил и средств разведки ВС государств-членов ОДКБ «Поиск -2017», а также ходе проходящих учений КСОР ОДКБ «Взаимодействие 2017».
Были обсуждены вопросы сотрудничества в рамках ОДКБ, а также дальнейшего развития военного компонента в ОДКБ.
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