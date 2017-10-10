Президент Армении принял членов Бюро Конференции европейских статистиков

Президент Армении Серж Саргсян 10 октября принял членов Бюро Конференции европейских статистиков во главе с председателем Бюро Марио Брууном.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, приветствуя гостей, Саргсян выразил удовлетворение в связи с тем, что очередное заседание Конференции европейских статистиков проводится в Ереване. Президент Республики подчеркнул важность статистических служб и пожелал успехов работе заседания, а также усилиям Бюро по дальнейшему развитию статистических служб в Европе и мире.

По убеждению президента Саргсяна, прогресс любого общества, экономики и даже частных компаний зависит от достоверного статистического анализа, предоставляемого статистиками. На встрече была отмечена важность активного участия Статистической службы Армении в международном сотрудничестве.

Участники совещания представили президенту Армении деятельность Бюро Конференции европейских статистиков.