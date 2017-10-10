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Бренд аdidas Originals вдохновился немецким спецназом


Марка adidas Originals представила новые модели кроссовок AF 1.3 PK и AF 1.4 PK. На их создание компанию вдохновило подразделение спецназа федеральной полиции Германии GSG 9. Как передает Арменпресс,об этом в понедельник, 9 октября, сообщает HighSnobiety.

Новые кроссовки внешне напоминают обувь членов немецких подразделений спецназа. Модель 1.3 представляет собой высокие кроссовки, утягивающиеся шнуровкой по всей длине. Отмечается, что особая технология не даст ногам вспотеть, а также облегчит преодоление различных препятствий на пути.

Кроссовки 1.4 — низкие и водонепроницаемые, они созданы в трех цветах. Бренд подчеркивает, что обувь идеальна для бега зимой. В продажу модель поступит 19 октября нынешнего года.

Марка adidas Originals — подразделение компании Adidas AG. Выделилось как самостоятельное направление в 2001 году и специализируется на модной одежде в стиле sport casual и «спортивный шик».

 



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