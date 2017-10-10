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Президент Республики Арцах провел рабочее совещание с руководителями районных администраций


10 декабря Президент Республики Арцах Бако Саакян провел рабочее совещание с руководителями районных администраций. Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе аппарата президента Арцаха, был обсужден ряд вопросов, касающихся развития сельского хозяйства в районах республики. Руководители райадминистраций доложили о проводимых работах и получили соответствующие поручения Президента по их надлежащему выполнению.

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