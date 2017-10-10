Азиатские индексы - 10-10-17

ТОКИО, 10 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 10 октября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.64% и составил 20823.51 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.47% и составил 1695.14 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.26% и составил 3382.99 пункта, а HANG SENG вырос на 0.58% и составил 28490.83 пункта.