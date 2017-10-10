Представительница Кипра Стелла Кириакидес избрана председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) после отставки Педро Аграмунта 6 октября 2017 года, сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт ПАСЕ.

Как сообщает Арменпресс, в третьем туре голосования она получила значительное большинство по сравнению с другим кандидатом Эммануэлисом Зингерисом (Литва). Она останется на своем посту до открытия следующей очередной сессии 22 января 2018 года.

Армянская делегация в ПАСЕ поддержала ее кандидатуру.

Глава армянской делегации в ПАСЕ Арпине Ованнисян отметила, что Стелла Кириакидес была избрана президентом ПАСЕ, несмотря на беспрецедентное давление со стороны руководства ЕНП и большинства ее членов.

«Как сказала один из моих европейских коллег, «на этих выборах сама Ассамблея восстановила надежду». Моя коллега имела в виду, что Ассамблее в довольно трудных условиях, вопреки ряду лоббистских движений, удалось объединиться вокруг действительно беспристрастного кандидата. 132 голоса было за Стеллу Кириакидес и 84 голоса за Эмануэлиса Зингериса», - написала Арпине Ованнисян на Facebook.