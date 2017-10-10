Премьер-министр Армении посетил церковь Св. Саркиса в Тегеране

В конце официального визита в Исламскую Республику Иран премьер-министр Армении Карен Карапетян посетил церковь Св. Саркиса в Тегеране, где его встретили предстоятель Тегеранской епархии ААЦ, архиепископ Сепух Саркисян и представители армянской общины. Они поприветствовали визит Карена Карапетяна в Иран, выразив убежденность в том, что это будет способствовать дальнейшему развитию и укреплению армяно-иранских отношений.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, подводя итоги визита, премьер Карапетян отметил, что с руководством Ирана состоялись плодотворные и конструктивные переговоры, которые могут придать новый импульс двустороннему экономическому сотрудничеству и способствовать увеличению объема торгового оборота.

«У нас был искренний диалог и продуктивные переговоры. Мы убеждены, что существует большой потенциал для развития двустороннего экономического сотрудничества. Сегодня Иран импортирует многочисленные товары из разных стран, которые производятся также в Армении. Мы можем придать новый импульс взаимовыгодным отношениям, вводя в эксплуатацию зону свободной торговли в Мегри», - сказал глава правительства.

Обращаясь к армянской общине, премьер подчеркнул важность сотрудничества и, в первую очередь, их участия в различных сферах: культуры управления, обмена опытом и реализации новых инвестиционных проектов.

Предстоятель Тегеранской епархии ААЦ пожелал правительству Армении продуктивной деятельности.