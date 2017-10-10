Круг дружбы Франция – Арцах приветствует резолюцию о независимости Арцаха

Круг дружбы Франция-Арцах приветствует принятие резолюции о независимости Республики Арцах сенатом штата Мичиган. Об этом говорится в заявлении, распространенном Кругом дружбы.

Как сообщает Арменпресс, в заявлении отмечается, что принятие резолюции особенно важно в том смысле, что оно «четко подтверждает связь законного признания народа и его демократических институтов с миром и стабильностью в регионе».

В документе подчеркивается, что принятие сенатом Мичигана резолюции о признании свободной и независимой Республики Арцах – важный шаг в плане международного содействия молодой демократии. Также выражается уверенность, что признание Республики Арцах и ее международная интеграция станут дополнительным стимулом для обеспечения безопасности и установления окончательного мира в регионе.

Круг дружбы высоко оценил инициатора резолюции, сенатора американского штата Мичиган Дэвида Кнезека.

28 сентября Сенат штата Мичиган США подавляющим большинством голосов принял резолюцию N99 о признании Арцаха. Проект резолюции был представлен сенатором от штата Мичиган Дэвидом Книзеком.