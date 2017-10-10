Время в Ереване: 11:07:36,   10 Октябрь

Круг дружбы Франция – Арцах приветствует резолюцию о независимости Арцаха


Круг дружбы Франция-Арцах приветствует принятие резолюции о независимости Республики Арцах сенатом штата Мичиган. Об этом говорится в заявлении, распространенном Кругом дружбы.

Как сообщает Арменпресс, в заявлении отмечается, что принятие резолюции особенно важно в том смысле, что оно «четко подтверждает связь законного признания народа и его демократических институтов с миром и стабильностью в регионе». 

В документе  подчеркивается, что принятие сенатом Мичигана резолюции о признании свободной и независимой Республики Арцах – важный шаг в плане международного содействия молодой демократии. Также выражается уверенность, что признание Республики Арцах и ее международная интеграция станут дополнительным стимулом для обеспечения безопасности и установления окончательного мира в регионе.
Круг дружбы высоко оценил инициатора резолюции, сенатора американского штата Мичиган Дэвида Кнезека.
28 сентября Сенат штата Мичиган США подавляющим большинством голосов принял резолюцию N99 о признании Арцаха. Проект резолюции был представлен сенатором от штата Мичиган Дэвидом Книзеком. 



Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации