Турция заявила о готовности Ирака и Ирана ввести санкции против Курдистана

Анкара, Багдад и Тегеран готовы ввести новые санкции против курдской автономии Ирака, если ее власти не отменят итоги прошедшего в регионе референдума о независимости, заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"В Северном Ираке прошел незаконный референдум. Мы выступаем не против курдского народа, а против безответственных действий правительства Северного Ирака. Мы прекратили авиасообщение с ним и трансляцию их телеканалов, не допустили к нам их представителя. Это не все. Если руководство Северного Ирака не одумается, мы будем встречаться с представителями Ирака и Ирана, будем принимать дальнейшие решения", — заявил Йылдырым, выступая перед парламентской фракцией правящей в Турции Партии справедливости и развития.