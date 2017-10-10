Время в Ереване: 11:07:36,   10 Октябрь

Турция заявила о готовности Ирака и Ирана ввести санкции против Курдистана


Анкара, Багдад и Тегеран готовы ввести новые санкции против курдской автономии Ирака, если ее власти не отменят итоги прошедшего в регионе референдума о независимости, заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"В Северном Ираке прошел незаконный референдум. Мы выступаем не против курдского народа, а против безответственных действий правительства Северного Ирака. Мы прекратили авиасообщение с ним и трансляцию их телеканалов, не допустили к нам их представителя. Это не все. Если руководство Северного Ирака не одумается, мы будем встречаться с представителями Ирака и Ирана, будем принимать дальнейшие решения", — заявил Йылдырым, выступая перед парламентской фракцией правящей в Турции Партии справедливости и развития.

 

 



Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации