Полиция в Анкаре разогнала несогласованный митинг в честь крупного теракта

Полиция Анкары применила водометы, пластиковые пули и слезоточивый газ для разгона участников запрещенной властями акции, которая была посвящена второй годовщины самого крупного в истории страны теракта, как передает Арменпресс, об этом сообщает во вторник портал Evrensel.

Десятого октября 2015 года в результате взрывов, устроенных двумя террористами-смертниками в районе железнодорожного вокзала Анкары, погибли 102 участника митинга против всплеска насилия на юго-востоке страны, где с июля 2015 года возобновился конфликт с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана. По заявлению столичной прокуратуры, теракт был организован турецкой ячейкой террористической группировки "Исламское государство"*.

Несмотря на то, что массовая акция была запрещена, около 150 митингующих пытались прорваться к месту совершения теракта через оцепление полиции. По меньшей мере семь человек были задержаны.