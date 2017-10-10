СМИ: Турция поставит Украине системы связи на сумму почти $44 млн

Турецкий производитель различных систем военного назначения Aselsan подписал с Украиной соглашение на поставку систем связи на сумму $43,645 млн. Как передает Арменпресс, об этом сообщило во вторник агентство Anadolu Ajansı.

По его данным, поставка новых систем будет осуществлена в 2018 году. Другие детали соглашения не уточняются.





