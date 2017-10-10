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«Ереван-город любви»: новая песня, посвященная 2799-летию столицы


По доброй традиции, накануне 2799-летия основания Еревана создана новая песня «Ереван-город любви». Автор музыки - Ара Торосян, автор слов - Авет Барсегян.

Как сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, на песню «Ереван-город любви», которую записали исполнители разных поколений-Арсен Сафарян, Артур Испирян, Заруи Бабаян, Эмма Асатрян, Эрна Мир, Мигран Царукян, Радик Габриелян и Сюзанна Мелконян, снят также видеоклип. Режисер-Григор Ваграмян, продюсер-Лилит Мартиросян. 



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