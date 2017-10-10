У Азербайджана не осталось иного пути скрыть свой позор, кроме как хвалить себя за какие-то выдуманные победы: пресс-секретарь президента Армении

Президент Армении Серж Саргсян считает, что всем давно известно, что перед встречами на высоком уровне руководство Азербайджана прибегает к провокациям, пытаясь испортить атмосферу. Последние заявления из этой серии, с одним отличием – провокация была осуществлена в центре Баку, а не на линии соприкосновения с Арцахом или границе с Арменией. Как сообщает Арменпресс, об этом комментируя позицию аппарата президента Армении по просьбе news.am вчерашнее заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева, заявил пресс-секретарь президента Армении Владимир Акопян.

«За несколько дней до планируемой по инициативе стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ встречи руководителей Армении и Азербайджана, Азербайджан пытается создать впечатление, что выступает с позиции диктующего условия в переговорах. Расчеты Баку примитивны – избежать ответственности за неисполнение договоренностей, достигнутых на предыдущих саммитах, в первую очередь перед народом Азербайджана.

Наши представления и представления Баку о позоре сильно различаются. Возможно, в Азербайджане не знают, но в нашем регионе издревле считается позором отказ от выполнения достигнутых договоренностей. Позор, когда сказанное на международной арене, в присутствии глав других государств, отличается от сказанного для внутренней аудитории. Позор, когда пытаются обмануть международное сообщество и собственный народ.

Согласие армянской стороны идти на переговоры никоим образом не означает изменение позиции в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта или отказ от необходимости выполнения договоренностей, достигнутых на саммитах в Вене и Санкт-Петербурге.

Если Азербайджан считает выполнение этих договоренностей выдвигаемым нами условием, то всем известно, что по этому поводу неоднократно заявляли страны-сопредседатели МГ ОБСЕ, и им наверняка есть еще что сказать.

Курьезно, что о позоре перед международным сообществом говорит страна, по инициативе которой создан фонд для подкупа международных чиновников, и факты об этом не покидают страницы международной прессы. У Азербайджана не осталось иного пути скрыть свой позор, кроме как хвалить себя за какие-то выдуманные победы. Неоднократно славословие разных президентов Азербайджана сводилось на нет, сталкиваясь с несгибаемой волей народа Арцаха и реальностью. Попытки вывести нас из себя обречены на провал. Мы полны решимости урегулировать нагорно-карабахский конфликт исключительно мирным путем», - говорится в ответе.