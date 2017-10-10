СМИ: в Турции задержали 70 военных из-за возможной причастности к перевороту

Силы безопасности Турции провели во вторник утром сразу в нескольких провинциях операцию по задержанию 70 действующих военнослужащих, которые подозреваются в связях с ФЕТО ("Террористическая организация фетхуллахистов"), обвиняемой в организации госпереворота в Турции в прошлом году. Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство DHA.

По его данным, задержанные - представители офицерского состава ВС республики. Операция проводилась в провинциях Анкара, Кайсери, Конья, Измир, Стамбул, Эскишехир и Ялова.

15 июля 2016 года группа солдат и офицеров из ВС Турции предприняла попытку государственного переворота. Основное противостояние развернулось в Стамбуле и Анкаре; погибли 250 человек, не считая путчистов, более 2 тыс. получили ранения. В подготовке путча и реализации этих планов Анкара обвиняет исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, с 1999 года проживающего в США, и ассоциированную с ним организацию ФЕТО.