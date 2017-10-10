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Президент Армении отправится с рабочим визитом в Российскую Федерацию


Президент Армении Серж Саргсян 11 октября с рабочим визитом отправится в Российскую Федерацию для участия в заседаниях Совета глав государств СНГ и Высшего Евразийского экономического совета, которые будут проведены в Сочи. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении.



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