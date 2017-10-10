В СНГ 2019-й год будет провозглашен Годом книги

10-го октября министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян в Сочи принял участие и выступил на заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) стран-участниц Содружества независимых государств.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-центре МИД Армении, заседание СМИД началось в узком составе, затем продолжилось в расширенном формате с участием делегаций.

На повестке дня заседания было два десятка документов, направленных на повышение эффективности деятельности организации, укрепление взаимодействия стран-участниц СНГ в сфере правоохранения, а также гуманитарной, культурной и образовательной сферах, которые были одобрены министрами.

Министры иностранных дел одобрили проект заявления глав государств СНГ о «Поддержке института семьи и традиционных семейных ценностей».

Участники заседания одобрили проект решения об объявлении 2019 года в СНГ Годом книги. Стороны коснулись празднования 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

Министры иностранных дел стран-участниц СНГ обменялись мнениями по ряду актуальных проблем международной повестки дня. Было принято решение о созыве следующего заседания СМИД СНГ в апреле 2018г. в Минске.