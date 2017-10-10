Toyota представила гибридный лимузин для руководителей

Японский автопроизводитель Toyota представил топовую модель Century. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Motor Authority.

Официальная презентация представительского автомобиля состоится на Токийском международном автосалоне в конце октября. Машина будет доступна в версиях люксового седана и лимузина; продаваться она будет только в Японии. В отделке салона использованы шерсть, кожа и древесина. Развлекательная система включает в себя 20 аудио-динамиков и цифровой мультидисплей, расположенный за спинками передних сидений. Силовая установка — гибридная; состоит из восьмицилиндрового V-образного бензинового двигателя рабочим объемом 5 литров и электромотора. Подробные технические данные автомобиля пока не разглашаются.