В ООН отметили резкий рост числа беженцев-рохиджа в Бангладеш

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) отмечает резкий рост числа беженцев-рохинджа из Мьянмы в Бангладеш, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель УВКБ ООН Эдриан Эдвардс, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Пограничники Бангладеш сообщают о более чем 11 тысячах беженцев-рохинджа, которые в нескольких местах пересекли границу на юго-востоке страны в понедельник", — сказал он.

Эдвардс отметил, что данная новость говорит о резком росте числа беженцев из Мьянмы. По его словам, беженцы прибыли из района Бутидонг штата северный Рокхайн. Некоторые из них говорят, что бежали от убийств и поджогов, а также от возможного насилия.

По данным Международной организации по миграции, на 8 октября в Бангладеш насчитывалось в общей сложности 731 тысяча беженцев рохинджа. Из них 519 тысяч прибыли из Мьянмы после эскалации насилия 25 августа.

AP Photo / Bernat Armangue