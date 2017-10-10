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ЕС ужесточил санкции против КНДР


Совет ЕС во вторник в рамках исполнения решения СБ ООН ужесточил санкции ЕС против КНДР. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, об этом говорится в обнародованном во вторник пресс-релизе.

Согласно заявлению, речь идет о введении секторальных санкций, предусмотренных резолюцией 2375 СБ ООН.

"Эта резолюция была принята 11 сентября 2017 года в ответ на продолжающуюся активность КНДР в сфере ядерных вооружений и развития баллистических ракет - за нарушения и явное пренебрежение предыдущими резолюциями Совета Безопасности ООН", - отмечается в пресс-релизе.

Также в нем говорится, что власти ЕС ведут работу над собственными ограничительными мерами в отношении КНДР для реализации резолюций СБ ООН и усиления их эффекта.

 

 

 



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