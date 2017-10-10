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Бако Саакян считает расширение сети дошкольных учреждений в Шуши одним из важных составляющих развития города


Президент Республики Арцах Бако Саакян 10 октября  принял участие в торжественной церемонии открытия нового детского сада в городе Шуши. Как сообщили  «Арменпресс»  в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, Бако  Саакян отметил важность расширения дошкольной сети в Шуши в качестве одного из залогов развития города и выразил признательность американскому благотворителю армянского происхождения Эдуарду Мсрляну за осуществление проекта. Президент Бако Саакян высоко оценил подобное содействие, назвав это образцовым проявлением патриотизма.  

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