В Ереване впервые пройдет международный фестиваль воздухоплавания

В рамках празднования 2799-летия основания Еревана, в столице впервые пройдет международный фестиваль воздухоплавания под девизом “Узнай Армению с неба”.

По сообщению «Арменпресс», на встрече с журналистами начальник управления внешнего оформления и рекламы мэрии Араз Багдасарян сказал, что фестиваль будет интересен для туристов: “Мы хотим показать наш город с неба, поскольку он очень красив”. По словам А. Багдасаряна, фестиваль продлится три дня. В ереванском небе можно будет увидеть 14 воздушных шаров.

Директор фирмы «Skayball» Наири Багдасарян добавил, что в фестивале примут участие воздухоплаватели 5 стран – Армении, Болгарии, Литвы, России и Беларуси. 14 октября в небо поднимутся только представители СМИ, которые в течение полутора часов будут снимать Ереван с воздуха.

Для жителей и гостей столицы будут разыграны соревнования на площади Республики. Победители смогут подняться в небо 15 октября.