Президент Серж Саргсян принял голливудского артиста, сценариста и продюсера Джона Малковича

Президент РА Серж Саргсян 10 октября принял прибывшего в Армению для участия в открытии 5-ого международного фестиваля им. Арама Хачатуряна известного голливудского артиста, сценариста и продюсера Джона Малковича. Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе администрации президента, приветствовав гостя, президент сказал, что это большое удовольствие принимать талантливого представителя культуры на армянской земле, где очень высоко ценят силу искусства, и чей народ сумел создать великую культуру и внести свой весомый вклад в мировую цивилизацию.

“Знаю, что армянский зритель будет иметь возможность насладиться вашим искусством, в котором воедино слиты музыка и литература. Уверен, что Ваше участие в фестивале им. Арама Хачатуряна навсегда останется в нашей памяти”, - сказал президент и добавил, что, несмотря на кратковременность своего пребывания в Армении, Джон Малкович будет иметь возможность лучше познакомиться с Арменией и ее гостеприимным народом.

Джон Малкович поблагодарил президента за теплый прием и внимание, оказываемое развитию культуры, в том числе Государственному молодежному оркестру Армении, сотрудничество с которым и привело его в Армению.

Знаменитый маэстро отметил, что с нетерпением ждет представления, подготовленного совместно с дирижером С. Смбатяном, и надеется, что армянский зритель примет его с любовью.