El Pais: министр экономики Испании обвинил власти Каталонии в мятеже

Правительство Испании обвинило каталонские власти в восстании против правового государства. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил во вторник министр экономики, промышленности и конкурентоспособности пиренейского королевства Луис де Гиндос Хурадо.

"Мы находимся на финишной прямой, и все теперь зависит от [лидера Каталонии] Карлеса Пучдемона", - отметил глава ведомства, чьи слова приводит газета El Pais. Министр добавил, что "весь Евросоюз поддерживает позицию испанского правительства" по каталонскому кризису.

"Это не вопрос независимости, это восстание против правового государства, которое является основой сосуществования в Испании и Европе", - подчеркнул де Гиндос Хурадо. "Я надеюсь, что вернется здравый смысл", - сказал он.





