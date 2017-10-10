СМИ: Ирак восстановит трубопровод для поставок нефти в Турцию в обход курдской автономии

Министр нефти Ирака Джаббар аль-Лаиби распорядился восстановить нефтепровод для поставок нефти из Киркука в турецкий город Джейхан в обход территории Иракского Курдистана после прошедшего там референдума о независимости. Как передает Арменпресс, об этом сообщил во вторник телеканал Alsumaria.

По данным телеканала, прокачка нефти будет осуществляться с месторождений в Киркуке через провинции Салах-эд-Дин и Найнава, проектная мощность нефтепровода - 400 тыс. баррелей в сутки.

Ранее министерство нефти Ирака информировало, что Турция подтвердила готовность сотрудничать по вопросам экспорта нефтепродуктов исключительно с иракским ведомством в ответ на официальный запрос Багдада.





