Власти Каталонии заявили о готовности выслушать альтернативные предложения Мадрида

Власти Каталонии готовы выслушать альтернативные предложения Мадрида по прошедшему 1 октября голосованию о выходе автономии из состава Испании. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил во вторник глава департамента по иностранным делам правительства Каталонии Рауль Ромева в интервью телеканалу CNN.

"Мы готовы сесть за стол переговоров. Если они [власти Испании] хотят сделать предложение, то мы охотно их выслушаем. Если им есть, что предложить, чтобы решить вопрос другими методами, то мы охотно это предложение выслушаем", - сказал он.

Глава департамента отметил, что власти Каталонии выдвигали предложения, которые были отвергнуты властями Испании. "Проблема в том, что годы, 10 лет, мы не получили никаких предложений", - подчеркнул Ромева.

"Мы хотим сесть за стол переговоров. Мы надеемся, что ЕС убедит испанские власти в этом. Потому что нет другого решения ни для Каталонии, ни для Испании, ни для ЕС", - добавил глава департамента.





