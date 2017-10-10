Армения и Иран обсуждают вопросы расширения программы “Газ в обмен на электроэнергию”

На второй день своего официального визита в Иран премьер-министр Армении К. Карапетян в своей резиденции принял министра нефти Ирана Бижана Зангане и министра энергетики Саттара Махмуди.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе правительства Армении, собеседники выразили удовлетворение уровнем двустороннего сотрудничества в сфере энергетики и убежденность в том, что отношения двух стран имеют большой потенциал развития. Стороны уверены, что визит премьер-министра Армении придаст им новый импульс. Иранская сторона подчеркнула свою заинтересованность в расширении и углублении связей.

Стороны обсудили ряд вопросов, касающихся программы газ в обмен на электроэнергию, предстоящего заседания межправительственной комиссии, гидроэлектростанции в Мегри, трехстороннего сотрудничества Армения-Иран-Туркмения.