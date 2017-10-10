Эмма Стоун стала лицом Louis Vuitton
Актриса Эмма Стоун стала амбассадором французского модного дома Louis Vuitton. Как передает Арменпресс, об этом сообщает InStyle.
Контракт заключен на два года. Николя Гескьер, креативный директор бренда, опубликовал в своем Instagram-аккаунте фотографию с актрисой. «Я действительно счастлив, что Эмма Стоун присоединилась к Louis Vuitton в качестве нового амбассадора», — подписал он снимок.
Louis Vuitton — компания, основанная в 1854 году во Франции мастером по изготовлению сундуков и дорожных сумок Луи Вюиттоном. Специализируется на аксессуарах, одежде, обуви, часах и ювелирных украшениях для мужчин и женщин. Входит в международный холдинг LVMH.
В августе сообщалось, что 28-летняя Эмма Стоун, заработавшая за 12 месяцев 26 миллионов долларов, стала самой высокооплачиваемой актрисой 2017 года. В январе в прокат вышел фильм «Ла-Ла Ленд», в котором она сыграла главную роль. Эта работа принесла ей премию «Оскар».