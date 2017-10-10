На 20 самых популярных пляжах Таиланда запретят курить

На двадцати самых популярных пляжах Таиланда вводится запрет на курение сигарет. Как передает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, об этом сообщает во вторник газета Bangkok Post.

Цель запрета - очистить пляжи от огромного числа окурков, которые к вечеру ковром покрывают песок. Как показало обследование, проведенное департаментом морских и прибрежных ресурсов морского биологического центра Пхукета, окурки составляют около трети всего мусора, собираемого на пляжах.

По данным газеты, остальные популярные пляжи Таиланда также войдут в список позже.

Максимальным наказанием за нарушение запрета будет год тюремного заключения и/или штраф до 100 тыс. бат (почти $3 тыс.).