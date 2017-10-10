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Биг-бен из шоколада: выставка кондитерского искусства в Лондоне


В Лондоне состоялась ежегодная выставка кондитерского искусства, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik

Кондитерскую выставку в Лондоне в этом году посвятили традициям и культуре страны. Все экспонаты выставки были изготовлены из карамели, марципана, шоколада и заварного крема. Посетителей у входа в зал встречал огромный бульдог в королевской мантии — на его создание ушло более 15 килограммов шоколада. На выставке также был представлен бюст королевы Виктории и главный символ Лондона — Биг-Бен.



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