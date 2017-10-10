Последняя в этом году плановая встреча министров обороны НАТО пройдет 8-9 ноября в Брюсселе. Как передает Арменпресс, об этом сообщила во вторник пресс-служба Североатлантического альянса.

"Встреча министров обороны НАТО пройдет 8-9 ноября в Брюсселе, повестка дня уточняется", - сообщили в штаб-квартире альянса.

В то же время источник ТАСС в НАТО уточнил, что министрам предстоит рассмотреть две ключевые темы - "увеличение численности миссии НАТО в Афганистане и процесс развертывания дополнительных сил НАТО в Восточной Европе".

"Речь также пойдет о выделении союзниками США по НАТО дополнительно как минимум 1 тыс. военных для усиления небоевой миссии альянса "Решительная поддержка", - сообщил собеседник агентства.





