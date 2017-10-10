Шармазанов о вероятности встречи президентов: позиция армянской стороны по вопросу о Карабахе никогда не изменится

О готовности армянской стороны к возможной встрече президентов Армении и Азербайджана сообщит пресс-служба администрации президента, однако по карабахскому вопросу наша позиция никогда не изменится. В беседе с «Арменпресс», обратившись к заявлению сопредседателей Минской группы о том, что президенты двух стран выразили готовность к продолжению переговоров, вице-спикер НС РА подчеркнул, что говорить о возможности встречи двух президентов не входит в его компетенцию, однако подчеркнул, что ясно одно: позиция армянской стороны в этом вопросе никогда не изменится.

«Позиция нашей стороны представлена с трибуны ООН президентом Армении Сержем Саргсяном. Это не территориальный спор, поэтому все обращения Азербайджана к территориальной целостности беспочвенны и являются фарсом”, - сказал вице-спикер.

По его словам, это вопрос защиты прав человека, где полная реализация права народа Арцаха на самоопределение - жизненная необходимость. “Без полной реализации этого права нам не о чем говорить. Все остальное – производные от этого”, - заключил вице-спикер.

Сопредседатели МИнской группы ОБСЕ И. Попов (Россия), Э. Шефер (США), и С. Висконти (Франция) после завершения своего визита в регион, совместно с личным представителем действующего председателя ОБСЕ А. Каспршиком, выступили с заявлением, подводящим итоги встреч президентов Армении и Азербайджана. В нем сказано, что целью обсуждений была работа по организации встречи С. Саргсяна и И. Алиева, в том числе, уточнение возможных тем обсуждения.

говорится в совместном заявлении сопредседателей.