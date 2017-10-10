Армянской делегации в ПАСЕ удалось изменить антиармянские формулировки в докладе азербайджанского делегата

На заседании комиссии по социальным вопросам ПАСЕ армянской делегации удалось изменить антиармянские формулировки, включенные в доклад азербайджанского докладчика. Как сообщает «Арменпресс», об этом написала на своей страничке в Фейсбуке глава армянской делгации Арпине Ованнисян.

написала А. Ованнисян.