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Армянской делегации в ПАСЕ удалось изменить антиармянские формулировки в докладе азербайджанского делегата


На заседании комиссии по социальным вопросам ПАСЕ армянской делегации удалось изменить антиармянские формулировки, включенные в доклад азербайджанского докладчика. Как сообщает  «Арменпресс», об этом написала на своей страничке в Фейсбуке глава армянской делгации Арпине Ованнисян.

«Несколько минут назад закончилось заседание комиссии по социальным вопросам, где, при содействии наших европейских партнеров и при их непосредственном участии, нам удалось изменить нежелательные антиармянские формулировки в докладе азербайджанского докладчика”, - написала А. Ованнисян.

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