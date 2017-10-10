Армянской делегации в ПАСЕ удалось изменить антиармянские формулировки в докладе азербайджанского делегата
12:28, 10 Октябрь, 2017
На заседании комиссии по социальным вопросам ПАСЕ армянской делегации удалось изменить антиармянские формулировки, включенные в доклад азербайджанского докладчика. Как сообщает «Арменпресс», об этом написала на своей страничке в Фейсбуке глава армянской делгации Арпине Ованнисян.«Несколько минут назад закончилось заседание комиссии по социальным вопросам, где, при содействии наших европейских партнеров и при их непосредственном участии, нам удалось изменить нежелательные антиармянские формулировки в докладе азербайджанского докладчика”, - написала А. Ованнисян.