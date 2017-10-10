В городе Севане основан “Клуб английского языка”

По очередной инициативе Британского совета в Республике Армения в г. Севане открылся “Клуб английского языка”. Как сообщила «Арменпресс» советник мэра Армине Гукасян, клуб открылся в рамках учебной программы Британского совета “Меняющееся поколение” под покровительством банка HCBS –Армения.

“Язык продуктивного сотрудничества и межкультурного общения, английский, станет отныне другом и собственностью детей от 9 до 16 лет. В открытии клуба в основной школе номер 3 имени В.Карапетяна города Севан приняли участие заместитель министра образования и науки РА Д. Саакян, и.о. исполнительного директора банка HCBS–Армения Арам Пинаджян, региональный вице-директор Британского совета Шила Люмсден и другие”, - сказала Гукасян.

“Вместе с обучением на родном языке нужно стимулировать и обучение детей иностранным языкам, потому что они наши будущие дипломаты, которые завтра будут представлять нашу страну на международных площадках и цель этой программы – способствовать их развитию”, - сказала директор отделения Британского совета в Армении Аревик Сарибекян.

Заместитель министр Д. Саакян отметил, что министерство уделяет большое внимание обучению иностранным языкам и не противопоставляет их родному армянскому: “Нужно общаться с миром, а английский предоставляет наилучшие возможности для этого”.

В клубе будут осуществляться две программы: “Учить английский через чтение историй” и для старшеклассников – обучение через приобщение к основам социального предпринимательства и бизнеса.

Занятия будут проходить 3 раза в неделю в группах до 15 человек. Преподаватели – школьные учителя, которые прошли специальную переподготовку. В конце месяца еще один такой клуб откроется в Ванадзоре.

Хосров Хлгатян