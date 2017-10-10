Российский Су-24 разбился при взлете в Сирии

На аэродроме Хмеймим в Сирии при взлете разбился российский самолет Су-24, экипаж погиб. Как передает Арменпресс, об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"10 октября при совершении разгона на взлет с аэродроме Хмеймим для выполнения боевой задачи выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и разрушился самолет Су-24", - заявил сотрудник департамента.

Он отметил, что экипаж самолета не успел катапультироваться и погиб. В Минобороны добавили, что разрушений на земле в результате происшествия нет.

"По докладу с места происшествия, причиной случившегося могла стать техническая неисправность машины", - заявили в российском военном ведомстве.