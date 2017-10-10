Еврокомиссия намерена открыть в Армении специальный офис в рамках программы “Горизонт-2020”

Находящийся в Брюсселе с официальным визитом министр образования и науки Левон Мкртчян встретился с европейским комиссаром по исследованиям, инновациям и науке Карлосом Молдаши. Приветствовав гостя, еврокомиссар обратился к своему визиту в Армению, назвав его началом продуктивного сотрудничества.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе министерства, стороны обсудили процесс реализации заключенного между правительством РА и ЕС соглашения об участии в программе “Horizon 2020 Policy Support Facility” и возможности внедрения новых научных программ.

Обсуждались также вопросы, связанные с открытием в Армении специального офиса программы, которому обе стороны придают важное значение.

Программа “Horizon 2020 Policy Support Facility” исследований и инноваций реализуется в Армении с 2014 г и будет продолжена до 2020 г.

Она может способствовать включению научных групп вузов и исследовательских центров Армении в европейское поле, их непосредственному участию в мировом научном процессе, а также активному вовлечению в современный исследовательский процесс.