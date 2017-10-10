Назван самый продаваемый в мире смартфон
Самым продаваемым в мире смартфоном первой половины 2017 года стал iPhone 7. Это следует из отчета аналитиков IHS Markit. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Phonearena.
Вторым по популярности значится iPhone 7 Plus. Замыкает тройку лидеров Samsung Galaxy Grand Prime Plus. Это бюджетный пятидюймовый смартфон с разрешением 540 на 960 пикселей и стоимостью от 130 долларов. Также в пятерку вошли iPhone 6s и Samsung Galaxy S8.
Всего в десятку вошли пять смартфонов от Samsung, четыре от Apple и лишь один от китайской компании Oppo.
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