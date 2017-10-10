Эксперт: выход Трампа из сделки с Ираном усилит позиции России и Китая

Иран выполняет Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), а нежелание президента Дональда Трампа осознать это чревато ослаблением альянса США с Европой и усилением позиций Тегерана, Москвы и Пекина. Такое мнение высказала бывший заместитель госсекретаря Соединенных Штатов по политическим делам Уэнди Шерман в своей авторской статье в газете The New York Times, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Истина состоит в том, что ядерная сделка работает, удерживая Иран от получения ядерного оружия, и, таким образом, отвечает национальным интересам Америки. Нежелание президента признать это будет иметь самые далеко идущие последствия", - предупредила Шерман.

"Прежде всего [возможное] решение выйти [из соглашения] подорвет доверие партнеров к Америке и изолирует нашу страну.

Она предупредила о "страшных последствиях для внешней политики" Америки в результате возможного выхода Трампа из СВПД. "Это вобьет клин между Соединенными Штатами и Европой, ослабив трансатлантическое партнерство, и усилит влияние Ирана, России и Китая", - предостерегла Шерман.

Тегеран и "шестерка" (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция и Германия) 14 июля 2015 года достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома, приняв Совместный всеобъемлющий план действий. 6 января 2016 года было объявлено о начале реализации этого плана.









