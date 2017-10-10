"Назначил любимой женой": Меланья и Ивана Трамп спорят за титул первой леди

Первая жена президента США Ивана Трамп и третья супруга Дональда Трампа Меланья поспорили из-за титула "первой леди". Как передает Арменпресс, об этом сообщает Рейтер.

Причиной конфликта стало телеинтервью бывшей супруги американского президента, в котором та в шутку назвала себя "первой леди". "У меня есть номер Белого дома, но я не хочу туда звонить, потому что там Меланья. Не хочу быть причиной какой-то ревности, ведь я же все-таки первая жена Трампа, "первая леди", — сказала она.

В ответ представитель нынешней супруги американского лидера распространила в СМИ заявление, в котором назвала слова Иваны "попыткой привлечь к себе внимание". Меланья "намерена использовать это звание для того, чтобы помогать детям, а не продавать книги", — говорится в сообщении.

Ивана Трамп состояла в браке с Дональдом Трампом в 1977-1992 годах. Она написала о своем бывшем муже книгу.