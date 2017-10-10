Премьер-мнистр Армении предложил иранской армянской общине стать надежным мостом между Арменией и Ираном через выгодные бизнес-проекты

В рамках официального визита в Иран правительственная делегация, во главе с премьер-министром Кареном Карапетяном, посетила спортивно-культурный комплекс “Арарат”, где встретилась с представителями местной армянской общины, в том числе с бизнесменами. Глава правительства РА рассказал о подробностях прошедших переговоров с властями Ирана и их результатах.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении информации и по связям с общественностью правительства РА. К. Карапетян подчеркнул, что у Армении есть большой потенциал увеличения объемов товарооборота и экономического сотрудничества с Ираном и представил различные предложения, с учетом экономических режимов и возможностей Армении.

Премьер отметил, что они обсудили с Ираном также вопросы регионального сотрудничества, в частности в трехстороннем формате Армения, Иран, Туркмения. “Я уверен, что это поможет росту товарооборота. В целом, мы договорились о “рестарте” наших отношений, совместном продолжении объединения наших потенциалов для достижения наилучшего результата”, - сказал премьер. Обратившись к представителям армянской общины, он предложил им стать надежным мостом между нашими странами не только из патриотических убеждений, но и через выгодные бизнес-проекты, заверив, что есть все возможности для этого и правительство будет рядом с каждым бизнесом. “Каждый из вас должен жить на два дома – здесь и в Армении”, - предложил премьер.

К. Карапетян ответил на вопросы присутствующих. В конце визита премьер-министр Армении . осмотрел комплекс “Арарат”, ознакомился с его возможностями и условиями работы.