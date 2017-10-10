Президент Туркмении стал дважды героем страны

Депутаты туркменского парламента приняли решение о присуждении президенту страны Гурбангулы Бердымухамедову высшей государственной награды - звания Героя Туркменистана. Как передает Арменпресс, об этом сообщает государственное информагентство.

Главу государства наградили "за выдающиеся заслуги и колоссальную деятельность по дальнейшему приумножению авторитета независимой нейтральной родины на международной арене". Почетное звание Бердымухамедову присвоено вторично. Первый раз Героем Туркменистана он стал в октябре 2011 года.

В соответствии с законом, звание в исключительных случаях может быть вновь присвоено гражданам, внесшим "огромный личный вклад" в дело укрепления суверенитета, конституционного строя и государственности Туркмении.