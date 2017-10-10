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Католикосат Великого Дома Киликийского проведет всеармянский конгресс, посвященный первой Республике Армении


Католикосат Великого Дома Киликийского проводит подготовительные работы, чтобы   достойно отметить 100-летие создания первой Республики Армении. Для всестороннего освещения  исторических, культурных, духовных. военных  аспектов деятельности первой Республики и их актуальности в настоящее время Католикосат планирует провести в 2018 г всеармянский конгресс, посвященный  ее 100-летию.

Как сообщили  «Арменпресс»    в Католикосате Великого Дома Киликийского, важно изучение образовательной, культурной и общественной деятельности перебравшихся после падения республики в Ливан ее деятелей, которая во многом способствовала развитию политической мысли армянской диаспоры и организации работы по сохранению армянской идентичности.

Отметим, что в этот период они тесно сотрудничали с Католикосами Великого Дома Киликийского. В дни конгресса предусмотрена  также культурная программа.

Создан организационный комитет под главенством Католикоса Великого Дома Киликийского Арама Первого. В его составе Ерванд Памбукян, профессор Ашот Мелконян, Шаган Гантакарян, Киро Маноян, Хачик Тер-Гукасян, Хачик Тетеян. В работе конгресса примут участие историки, архивисты, государственные и общественные деятели из Армении, Арцаха и Диаспоры.

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