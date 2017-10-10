После вступления в ЕАЭС существенно выросли инвестиции в Армению из стран-членов организации

После вступления в ЕАЭС существенно вырос объем инвестиций в Армению из стран-членов этой организации, в особенности, из России. Вырос также экспорт из Армении в страны ЕАЭС. В то же время членство Армении в ЕАЭС не стало препятствием для экспорта армянских товаров в другие страны, в том числе в ЕС.

Об этом рассказала «Арменпресс» начальник управления ЕАЭС и внешней торговли министерства экономразвития и инвестиций РА Наира Карапетян.

- Каков товарооборот Армении со странами ЕАЭС и какова его динамика?

- Прогресс весьма заметен. В 2016 году, по сравнению с прошлым годом, он вырос на 15,3%, за первые 8 месяцев 2017 года – на 23,7%, в том числе в РФ – 23,5%, в Казахстан – на 5,5%, в Киргизию – более чем в два раза, а в Беларусь – на 35,1%.

- В какие страны ЕАЭС вырос наш экспорт, насколько и какие это товары?

- Здесь также очевиден прогресс. В 2016 г по сравнению с прошлым годом экспорт вырос на 53 %. По сравнению с 2014 годом, когда мы еще не были в ЕАЭС, он вырос примерно на 20%, за первые 8 месяцев 2017 г – на 34,2%, в том числе в РФ – на 18, 3%, в Казахстан – в 3,4 раза, в Киргизию – более чем в два раза, а в Беларусь – на 66,7%.

Мы экспортируем в основном сельскохозяйственную продукцию, напитки, текстиль, табачные изделия, шоколад и другие сладости, лекарства, обработанный строительный камень.

- А как импорт?

- Его объем в 2016 году, по сравнению с прошлым годом, вырос на 5.3%. Из РФ - на 5.7%, из Казахстана - на 75%. Импорт из Беларуси снизился на 8.9%, из Киргизии - на 60%. За первые 8 месяцев 2017 г он вырос на 19.5%, ч том числе из РФ – на 18.3%, из Казахстана – в 3.4 раза, из Беларуси – на 66.7%.

- Какова динамика товарооборота с ЕС?

- Членство в ЕАЭС не помешало нашему товарообороту с ЕС и с другими странами.. В 2016 году, по сравнению с прошлым годом, он вырос на 2.1%, причем экспорт – на 15.9%, а импорт снизился на 5.2%. За первые 8 месяцев 2017 г товарооборот вырос на 24.3%, причем экспорт - на 32.6%, а импорт - на 18.6 %. Таким образом, у нас есть заметный прогресс не только в отношениях со странами ЕАЭС, но и с другими.

- В каких сферах выросли инвестиции стран-членов ЕАЭС и чем это обусловлено?,

- Инвестиции выросли в разных сферах. В 2014 г они составили 839.8 млрд драмов, в 2015 г - 965.3, в 2016 г - 977.1 млрд драмов. В первой четверти 2016 г - это 362.7 млрд драмов, в 2017 г – уже 496.4 млрд драмов. Растут инвестиции из России, начиная с 2015 г. В первой четверти 2016 г они составили 140.9, а за тот же период 2017 г - 181.4 млрд драмов. Инвестируются в горнодобывающую, перерабатывающую промышленность, в электроэнергию, газо- и пароснабжение, оптовую торговлю, наземный транспорт, сферу телекоммуникаций.

- Какова польза от нашего членства в ЕАЭС?

- Это заметное упрощение таможенных процедур и сокращение времени прохождения товаров с 50 до 3 часов, повышение инвестиционной привлекательности: Армения рассматривается не как 3-миллионный рынок, а как часть 180-миллионного рынка. Мы можем стать площадкой для кооперации: завозить сырье, производить продукцию и продавать в третьи страны, предоставляющие Армении льготный торговый режим. Армения как член ЕАЭС может участвовать в глобальных проектах, таких как Шелковый путь, в процессе переговоров по созданию свободных экономических зон, участвовать в которых в таком объеме мы отдельно вряд ли смогли бы. Сейчас мы в формате ЕАЭС работаем над заключением льготных договоров со странами, в том числе договоров о свободной торговле.