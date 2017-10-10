На юношеском турнире “Гран-при” лидер прежний

На проходящем в Джермуке юношеском турнире Европы “Гран-при” сыграны партии 6-ого тура.

Как сообщает «Арменпресс», свои партии выиграли Кирилл Шевченко, Арсений Нестеров, Шант Саргсян, Арам Акобян и Мамикон Гарибян. Партия Сергей Лобанов - Вячеслав Зарубицкий завершилась вничью.

Турнирную таблицу продолжает возглавлять Кирилл Шевченко с 5,5 очков. По 5 очков у Арама Акобяна и Шанта Саргсяна.