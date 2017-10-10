Количество безработных в мире в 2017 году составило 201 миллион человек

Количество безработных в мире по состоянию на 2017 год составило 201 миллион человек, увеличивших по сравнению с предыдущим годом на 3,4 миллиона, говорится в докладе Международной организации труда "Занятость в мире и социальные перспективы 2017", опубликованном в понедельник, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Основная причина заключается в том, что не хватает инвестиций. Фирмы не инвестируют в своих сотрудников, активность замедляется. И это в целом влияет на уровень занятости, ухудшая его", — заявила заместитель генерального директора МОТ Дебора Гринфилд.

В докладе при этом указывается на рост занятости на предприятиях малого и среднего бизнеса. За период 2003-2016 годы почти вдвое увеличилось количество постоянных сотрудников таких предприятий. Однако эта тенденция приостановилась за последние два года.