Не менее 10 человек стали жертвами лесных пожаров в Калифорнии

В результате лесных пожаров, охвативших несколько округов американского штата Калифорния, погибли, по поступающим сведениям, не менее 10 человек. Как передает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, об этом сообщили местные власти.

По их информации, есть также пропавшие без вести и пострадавшие.

Пожар быстро распространяется из-за сильного ветра, во избежание жертв среди населения власти вынуждены эвакуировать людей из опасных районов. Свои дома уже покинули около 20 тыс. человек, уничтожено, по предварительным подсчетам, 1,5 домов и строений.

Губернатором Калифорнии Джерри Брауном введен режим чрезвычайного положения в ряде округов штата.