Глава Каталонии Карлес Пучдемон выступит во вторник в региональном парламенте, чтобы "проинформировать о текущей политической ситуации" в автономном сообществе. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщили в каталонской палате.

Ожидается, что Пучдемон появится в парламенте в 18:00 по местному времени (19:00 мск). Пока власти Каталонии не уточняли, о чем конкретно пойдет речь в ходе выступления регионального лидера.

По одной из версий, на заседании будет запущена процедура выхода автономии из состава Испании. В распространенном в воскресенье интервью телеканалу TV3 Пучдемон отмечал: "Провозглашение независимости, которое мы не называем односторонним, предусмотрено законом о референдуме как применение результатов [плебисцита]". "Мы сделаем то, что говорит закон", - уточнил он.

На незамедлительном провозглашении независимости особо настаивает каталонская партия "Кандидаты за народное единство". В свою очередь, как считают местные СМИ, сторонники коалиции "Вместе "за", которая также поддерживает разрыв с Испанией, разделились на два лагеря. Часть депутатов согласна на скорейший выход Каталонии из состава королевства. Другие, более умеренные члены политической силы считают, что слишком рано в одностороннем порядке объявлять о независимости.