Американские археологи проведут раскопки одного из древнейших поселений Армении

Археологи аспиранты Калифорнийского университета в будущем году проведут раскопки на месте одного из древнейших поселений Армении – “Масисском холме”.

Об этом сообщил в беседе с «Арменпресс» директор Института археологии и этнографии НАН РА Павел Аветисян, добавив, что армяно-американская археологическая экспедиция уже провела подготовительные работы на территории памятника. “В этом году мы очистили раскопанные в прошлые годы артефакты и поскольку у памятника большой потенциал, решили организовать летнюю школу для американских археологов-аспирантов”, - сказал он.

По словам П. Аветисяна, раскопки на “Масисском холме” начались 4 августа и продолжались больше месяца. Раскопаны новые строения с интересным материалом. «Он дополняет наши представления о первой четверти 6-ого тысячелетия до Р.Хр. – о новом каменном веке. Мы обнаружили много интересных объектов из обсидиана”, - отметил ученый, добавив, что тогда на этом месте Араратской долины было озеро, и раскопанные поселения располагались на его берегу.

Директор института сказал, что обнаруженные артефакты свидетельствуют, что люди тогда занимались рыболовством, обработкой кожи и металла, шили одежду.