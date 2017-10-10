Европейские индексы. 09-10-17

МОСКВА, 10 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 9 октября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.16% и составил 12976.40 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.11% и составил 5365.83 пункта, британский FTSE снизился на 0.20% и составил 7507.89 пункта, российский MICEX вырос на 0.12% и составил 2096.29 пункта, а RTSI снизился на 0.25% и составил 1130.89 пункта.