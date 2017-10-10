Цены на цветные металлы - 09-10-17

ЛОНДОН, 10 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 9 октября были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий выросла на 0.51% и составила 2157.00 долларов США, цена на медь снизилась на 0.45% и составила 6660.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 1.02% и составила 2522.00 долларов США, цена на никель выросла на 2.50% и составила 10845.00 долларов США, цена на олово снизилась на 0.67% и составила 20785.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 0.21% и составила 3268.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 16000.00 долларов США, цена на кобальт выросла на 0.42% и составила 59250.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.